Stabilimenti balneari e circoli, a Bari proroga fino al 2027

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Blu economy, Pietro Petruzzelli, ha approvato la delibera con la quale si autorizza la Ripartizione Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio a procedere con le procedure pubbliche finalizzate al rinnovo del sistema delle concessioni demaniali (lidi, ristoranti, circoli) e, nelle more, autorizzare la proroga tecnica dell’attuale stato d’uso degli spazi demaniali fino alla conclusione delle procedure selettive di affidamento o, in ogni caso e in ipotesi di mancato completamento delle stesse, fino alla data del 30/09/2027 come previsto dall’ultimo D.L. n. 131/2024.

Annunci

La complessità del tema, amplificata dalla recente normativa e visto il significativo contenzioso amministrativo intervenuto negli ultimi mesi, oltre alla necessità di andare avanti con le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali già avviate hanno reso necessario un nuovo intervento della Giunta per recepire le novità normative nel frattempo intervenute e contestualmente disporre una proroga «tecnica». In questo modo si intende, inoltre, dar seguito alle istanze poste alla base dei precedenti atti e procedure prodotti dalla Giunta comunale in merito al regime in concessione dello spazio demaniale costiero (garanzia della continuità dei servizi all’utenza, conferma degli introiti destinati alle casse erariali, preservazione dell’infrastruttura connessa alla necessità di liberare il bene demaniale dall’attuale concessionario in prossimità dell’avvicendamento con il nuovo).