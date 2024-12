A Bari “per colpa di pochi ci rimettono tutti”

L’ennesimo atto vandalico, l’ennesimo danno alla città. E’ accaduto a Bari vecchia. “Servono 20 minuti per costruire una reputazione e 5 minuti per distruggerla” diceva Warren Barret un noto investitore e impresario statunitense. E il senso della fragilità che ha comunicato questo suo pensiero mi è tornato alla mente quando stamane ho visto questa foto. Ho pensato ai baresi perbene che per colpa di violenti e cafoni ogni volta rischiano di perdere la credibilità e la bellezza che rappresentano. Ho pensato ai turisti che affollando piazza Odegitria e mi sono vergognata io, quando a farlo dovrebbe essere chi ha compiuto questo scempio. Ma sarebbe ancor più coraggioso se si manifestasse pubblicamente per spiegare il perché. Noia? Divertimento? Che schifo! Troppo comodo distruggere di nascosto mentre tutti dormono”.