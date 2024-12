Aggressione nell’ospedale di Altamura: “La ferma condanna non basta”

“Esprimo vicinanza a nome mio e dell’Ordine che rappresento alla dottoressa e agli altri colleghi di Altamura che hanno subito l’ennesima, inaccettabile aggressione” – dichiara Filippo Anelli, Presidente dell’Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, alla notizia dell’ultimo episodio di violenza ai danni dei medici, accaduto in provincia di Bari. “Ancora una volta un gruppo di cittadini si scaglia contro medici e operatori sanitari. È il segno di una netta frattura tra servizio sanitario e cittadini. Un episodio che va condannato con determinazione, perché atteggiamenti di questo genere sono intollerabili e ingiustificabili” – aggiunge Anelli. “Però, la ferma condanna non basta. Ci affidiamo alla sensibilità del direttore Fruscio e alla Magistratura affinché tutte le misure previste per legge, incluso l’arresto in flagranza differita, siano messe in atto” – conclude Anelli.