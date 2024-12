Bari, calo dei furti e delle rapine, ma aumentano gli omicidi

A Bari e provincia, nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2024, la Polizia di Stato ha effettuato 30.168 controlli sul territorio e 2.657 perquisizioni, identificando 154.903 persone. Controllati 60.942 veicoli e contestate 1.691 contravvenzioni al Codice della Strada. Ritirati 230 documenti e sequestrati 186 veicoli. Nel corso dell’anno sono state registrate 1.986 manifestazioni con l’impiego di 34.956 operatori.

227 i servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”. Tra questi, 100 sono stati effettuati nella città di Bari, 114 a Bitonto e 34 a Corato. Inoltre, nell’ambito del Progetto Leonessa”, 29 servizi ad “Alto Impatto” sono stati realizzati a Gravina in Puglia, Altamura, Bitonto, Gioia del Colle, Palo del Colle e Noicattaro.

Sequestrati 8 fucili, 41 pistole e 60 armi da punta e taglio. Sequestrati inoltre 2.387 Kg di esplosivo e 1.010 munizioni.

In materia di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 84.131 gr. di hashish, 9.887 gr. di droghe sintetiche, 8.546 gr. di cocaina, 7.221 gr. di marijuana e 5.063 gr. di eroina.

Tratte in arresto 625 persone, 1704 quelle denunciate in stato di libertà.

Analizzando i dati relativi alla delittuosità, nella città di Bari si registra un calo dei furti (-12%) rispetto all’anno precedente. Stesso trand seguito dal reato di rapina, che scende del 9% rispetto al 2023. In calo anche reati di estorsione (-1%), non si registrano casi di usura.

Diminuiscono dell’11% le frodi informatiche, salgono del 10% i reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’anno si sono verificati 3 casi di omicidio, contro l’unico episodio del 2023.

I dati rilevati nell’area metropolitana evidenziano un calo dei furti (-5%) ed un lieve aumento delle rapine (+1%). Anche in provincia diminuiscono le estorsioni (-13%) e non si registrano casi di usura.

In calo le frodi informatiche (-11%), aumentano i reati in materia di sostanze stupefacenti (+14%). Sono 8 gli omicidi, contro i 5 dell’anno precedente.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Notevole l’attenzione dedicata dalla Questura di Bari all’attività di prevenzione, attraverso mirati e specifici servizio di controllo del territorio e ad “Alto impatto”.

Nel 2024 sono stati emessi 105 “Avvisi orali” e 53 provvedimenti di “Rimpatrio con foglio di via obbligatorio”. 22 i Divieti di Accesso alle Aree Urbane (Dacur) emessi durante l’anno, 5 dei quali sono stati notificati a persone che esercitavano attività di parcheggiatore abusivo.

62 gli ammonimenti del Questore per stalking e Codice Rosso e 16 le proposte di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui 14 in materia di codice rosso.

Per quanto riguarda gli episodi correlati a manifestazioni sportive, il Questore di Bari ha emesso 45 Daspo (Divieto di Accesso alle Strutture Sportive).

DIVISIONE P.A.S.I.

Relativamente all’attività correlata alle autorizzazioni di polizia, sono 26.444 i passaporti rilasciati nell’anno in corso. I provvedimenti di sospensione dell’attività di esercizi pubblici per ragioni di ordine pubblico (art.100 TULPS) sono 7. Sono stati contestati 11 illeciti amministrativi, erogando sanzioni amministrative per 58.838 euro.

52 controlli sono stati effettuati presso circoli ed esercizi commerciali, 107 presso gestori di apparecchi video giochi, 7 presso istituti di investigazioni, vigilanza e consorzi.

9 persone sono state denunciate in stato di libertà.

IMMIGRAZIONE

Emessi dal Questore 38 provvedimenti di trattenimento in Centri di Permanenza per il Rimpatrio e 10 espulsioni.

POLIZIA DI PROSSIMITÀ

Numerose sono state le occasioni di incontro della Questura di Bari e delle Specialità della Polizia di Stato con i giovani, sviluppati soprattutto attraverso il progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità”. Gli incontri, svolti presso le scuole dell’intera Area Metropolitana di Bari, hanno sviluppato temi relativi al rispetto della legalità, contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, corretto accesso ad internet e uso dei device e dei social, insidie della “Rete” ed educazione stradale. Negli ultimi mesi dell’anno sono stati programmati numerosi incontri per sensibilizzare i ragazzi relativamente al corretto utilizzo dei fuochi d’artificio legali e far comprendere il pericolo che si corre maneggiando “botti” illegali.

Grazie alla campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è Amore” è stato anche possibile sensibilizzare studenti e popolazione sul tema della violenza di genere.

Presenti in tutti i maggiori eventi che hanno riguardato la città di Bari per diffondere la cultura della legalità, la Questura si avvale delle pagine Facebook ed Instagram che avvicinano il mondo dei giovani alla Polizia di Stato.