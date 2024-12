Bari, cantieri avviati senza preavviso: è caos a San Girolamo

Cantieri avviati senza preavviso e caos. E’ quanto denunciato dal comitato del quartiere San Girolamo-Fesca. “A seguito dell’ennesimo cantiere avviato senza nessun preavviso, a seguito dell’ennesima strada chiusa, a nome di tutti i residenti e dei commercianti ci vediamo costretti ad alzare la voce e chiedere spiegazioni alla ripartizione dei lavori pubblici del comune di Bari. Non è più ammissibile essere ostaggi della viabilità del proprio quartiere Non accettiamo più che chi di dovere non tenga presente della enorme difficoltà e del disagio che i residenti e i commercianti hanno con la viabilità. Non siamo contrari ai lavori che sono finalizzati a migliorare il quartiere, ma chiediamo che vengano correttamente sponsorizzati in modo da creare meno disagio possibile, chiediamo che venga reso pubblico il cronoprogramma dei lavori ad oggi approvati sui quartieri San Girolamo e Fesca”.