Bari, tre nuovi percorsi ciclabili: ecco quali

Si è tenuto ieri a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, l’insediamento formale della Consulta della mobilità sostenibile, composta da associazioni e realtà cittadine impegnate sul tema.

In apertura, dopo aver ringraziato i presenti per il percorso che ha portato alla formalizzazione di questa esperienza di partecipazione civica avviata grazie all’impegno dell’ex assessore Giuseppe Galasso, Domenico Scaramuzzi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della mobilità dolce e dell’uso della bicicletta e dei dispositivi di mobilità elettrici in alternativa all’auto privata per ridurre l’inquinamento atmosferico e diffondere stili di vita rispettosi dell’ambiente e della salute.

È stata l’occasione, inoltre, per illustrare gli ultimi provvedimenti adottati dall’amministrazione sul fronte della mobilità sostenibile, con riferimento alla realizzazione di nuove poste ciclabili e alla manutenzione degli itinerari ciclabili esistenti, per cui, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per “manutenzione straordinaria dei percorsi ciclabili nella Città di Bari”, è stato approvato lo stanziamento di 100mila euro, disponibili già all’inizio del 2025.

“Assieme ai fondi per la manutenzione delle piste ciclabili esistenti – ha spiegato Domenico Scaramuzzi -, abbiamo approvato il progetto definitivo di “Rafforzamento della mobilità ciclistica. Realizzazione di ciclovie urbane” dell’importo di € 3.766,663,65 finanziato con fondi del PNRR, che ci consentirà di realizzare tre percorsi strategici per la rete ciclabile della città di Bari, collegando al tessuto urbano i quartieri periferici di Loseto, Carbonara e San Paolo e rendendo raggiungibili sulle due ruote anche il Comune di Valenzano e l’aeroporto di Palese. Parliamo di circa 18 chilometri di nuovi percorsi ciclabili previsti nel biciplan comunale. Con l’attivazione ufficiale della consulta, potremo valorizzare competenze ed esperienze preziose per rendere la nostra città sempre più sostenibile e amica delle due ruote e contare su uno stimolo costante a fare sempre meglio”.

Di seguito, una sintesi dei tre nuovi percorsi:

percorso ciclabile Loseto

connette la frazione di Loseto alla pista ciclabile presente lungo via della Costituente, passando da via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni e i viali Kennedy ed Einaudi. Esteso per circa 7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di viale Luigi Einaudi, nei pressi di Parco 2 Giugno, con la frazione di Loseto (via Mons. Nuzzi).

percorso ciclabile Valenzano

esteso per circa 4,7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di via Nicola Tridente con il confine comunale di Valenzano, transitando fino a via Gorizia per le strade di seguito elencate: via Nicola Tridente, via Demetrio Marin, via Giuseppe Fanelli.

percorso ciclabile viale Europa

collega l’aeroporto di Bari Palese con il quartiere San Paolo, realizzando una pista ciclabile su viale Europa sino all’intersezione con via Bruno Buozzi per una lunghezza di circa 6 chilometri.

Ad esito dell’incontro i rappresentanti delle realtà coinvolte hanno eletto presidente della consulta Vincenzo Cota dell’associazione CUB – Ciclisti Urbani Baresi.

L’elenco delle sigle che compongono la Consulta della mobilità sostenibile: