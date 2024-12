Capodanno a Bari, in piazza con Emma e Michele Bravi

Saranno Emma e Michele Bravi i big che si esibiranno a Bari per la festa di Capodanno in piazza Libertà. Lo ha annunciato questa mattina la Regione Puglia nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente Michele Emiliano e dell’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il sindaco Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano e Antonio Procacci, in rappresentanza del gruppo Norba, interverranno alla presentazione di “Insieme nel 2025”, lo spettacolo musicale in programma a Bari la notte del 31 dicembre.

L’evento barese, promosso dal Comune di Bari con Radio Norba, rientra nel progetto Capodanni di Puglia, realizzato con il sostegno dell’assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia con AReT Pugliapromozione.

“Sarà un Capodanno di gioia, con artisti di livello internazionale. Speriamo, nel mio debutto, che ci possa essere tanto calore e gioia tra noi, per traghettare la città nel 2025. Non ci dimentichiamo degli ultimi, di chi non ha la possibilità di festeggiare: ci sarà la cena degli abbracci”, ha detto Vito Leccese.