Crolla solaio di un edificio a Molfetta, grave una donna

Intorno alle ore 8 di questa mattina è scattato l’allarme per un crollo di un solaio in una palazzina nel Comune di Molfetta. Sul posto i vigili del fuoco hanno soccorso una donna che era stata coinvolta nel crollo, la stessa è stata affidata ai sanitari ed è in codice rosso. I sopralluoghi e le operazioni di verifica sono ancora in corso, si ipotizzano almeno 4 famiglie da evacuare.

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per fare chiarezza sul crollo di un solaio avvenuto in una palazzina a due piani di via Massimo D’Azeglio, a Molfetta in provincia di Bari. A cedere è stato il solaio tra il primo piano dell’immobile e il piano terra. Una donna è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, il personale dello Spesal della Asl di Bari, i vigili del fuoco del comando di Molfetta e Bari per effettuati sopralluoghi e le operazioni di verifica della staticità dell’immobile.