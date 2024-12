Bari, allarme furti a Torre a mare: “Subito azioni concrete”

Nelle ultime settimane, i furti in appartamento nel quartiere di Torre a Mare si stanno moltiplicando in modo preoccupante, estendendosi anche nei residence limitrofi. “Questi atti criminali – commenta il sindaco della notte Lorenzo Leonetti – non solo mettono a rischio i beni materiali, ma sono soprattutto una grave violazione della privacy e della sicurezza delle nostre case. Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti che vivono nell’incertezza e nel timore, poiché i ladri entrano in casa mentre dormiamo, portando via qualsiasi cosa. Ma ciò che più inquieta è la sensazione di essere invasi nella propria intimità. Come consigliere comunale e come residente, sento il dovere di affrontare questa emergenza e manifestare la preoccupazione dei cittadini al Sindaco Leccese. È fondamentale che vengano messe in atto azioni concrete per tutelare la sicurezza della nostra comunità. Voglio che la voce dei residenti venga ascoltata e lavorerò affinché si trovino soluzioni adeguate per fermare questo fenomeno.