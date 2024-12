Bari, rinnovati gli abbonamenti a 20 euro per i bus

La giunta comunale ha approvato, nella giornata di ieri, due delibere contenenti il piano di rimodulazione degli interventi previsti nel piano operativo dei due principali programmi di finanziamento comunitario di cui il Comune di Bari è beneficiario: PN Metro plus e Poc Metro.

Annunci

Per quanto riguarda il PN Metro plus, che dispone di un ammontare complessivo di oltre 220 milioni di euro, le principali variazioni riguardano le cosiddette “strategie territoriali integrate”. Da un lato è stata rafforzata la strategia del mare che, oltre a permettere la conclusione dei cantieri avviati su tutta la costa cittadina (lungomare Santo Spirito, il parco del Faro, collegamento tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, waterfront di Bari vecchia), favorirà la realizzazione di connessioni verdi tra il mare e i quartieri più interni della città (fiumi verdi), attraverso la riqualificazione, la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle lame e delle aree limitrofe.

Gli interventi più rilevanti sono:

la rinaturalizzazione e riqualificazione di Lama Valenzano, per 2.000.000 euro;

il completamento del parco di Lama Balice, per 6.000.000 euro;

il parco delle Lamie (compendio ex RAI) e la messa in sicurezza e rinaturalizzazione di Lama Picone nel Municipio IV, per 11.064.912,63 euro.

Gli interventi di rigenerazione spaziale della costa saranno supportati da misure di incentivo per l’attivazione di servizi pubblici e privati dedicati alla blue economy (attrezzamento spiagge, servizi per il tempo libero, animazione) per un investimento di 4 milioni di euro.

Nella programmazione sono stati, inoltre, inseriti la riqualificazione di Villa Giustiniani e il completamento degli interventi del Piano Periferie nel quartiere Libertà (corso Mazzini, area ex Manifattura Tabacchi, piazza De Nicola), per 7,5 milioni di euro.

Sul fronte della mobilità sostenibile cittadina, con la rimodulazione dei fondi PN Metro plus, sono state allocate risorse per la realizzazione dei Park & Ride in via Tommaso Fiore (3,5 milioni) e in via Mitolo e di una stazione per la ricarica di autobus elettrici con annesso parcheggio di scambio, per un importo complessivo di 11,8 milioni.

Per il completamento del servizio di raccolta porta a porta, anche per le utenze non domestiche, e la realizzazione di ulteriori centri comunali di raccolta, invece, sono previsti 4,5 milioni.

Per quanto riguarda il Poc Metro, che dispone di un ammontare complessivo di 42 milioni di euro circa, sono stati allocati nuovi fondi per sostenere le politiche di mobilità sostenibile. Di seguiti i principali interventi previsti:

MUVT 365 – abbonamento per utilizzo del trasporto pubblico a tariffa agevolata di 20 euro, per 5 milioni di euro;

MUVT in bici (contributi per l’acquisto di biciclette e prosecuzione della misura che prevede voucher km), per 300.000 euro.

A queste, si aggiunge l’investimento di circa 2 milioni di euro a sostegno dell’iniziativa “Le due Bari” per ulteriori due annualità.