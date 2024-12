Bari – Südtirol: la storia. Longo: “Nostro percorso poco valorizzato”

(Di Nicola Lucarelli) – Tre gare in poco più di una settimana, per concludere nel migliori dei modi un 2024 non semplice per i colori biancorossi. La prima sfida è quella che vedrà il Bari opposto al Südtirol. La squadra altoatesina è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato.

Bari – Südtirol, match valido per la diciottesima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, sabato 21 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano.

La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata ridenominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Südtirol sono 7 e il bilancio è in perfetta parità: 3 vittorie per i galletti, 1 pareggio e 3 successi per gli altoatesini. L’ultimo confronto allo stadio “San Nicola” risale al 9 dicembre dello scorso anno. I biancorossi si imposero per 2-1 grazie alle reti di Sibilli e Di Cesare.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni, Leandro Greco, Simone Motta, Leonardo Candellone, Andrea Schiavone e Alessio Sestu.

Ex del match saranno: Andrea Masiello e Alessando Mallamo nel Südtirol.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Le sconfitte hanno sempre un impatto negativo, anche se si arriva da una serie di risultati positivi. La delusione per la sconfitta rimane forte. Per sviluppare una mentalità vincente, è essenziale non accontentarsi mai dei risultati ottenuti. A Pisa non abbiamo giocato come avremmo dovuto e avremmo potuto fare di più. Quando non si è al massimo in determinate partite, le differenze con gli avversari diventano evidenti. Un bilanncio su questa prima parte di stagione? Il cammino del Bari finora è stato sottovalutato. Non è stato un percorso facile, considerando che molte squadre hanno organici più forti, eppure la squadra ha superato le aspettative. I numerosi pareggi sono il risultato di alcune disattenzioni e della mancanza di freddezza nei momenti decisivi, facendo perdere punti che avrebbero reso straordinario il cammino da agosto ad oggi. Per raggiungere la Serie A, però, sono necessari una buona pianificazione e un impegno costante. Mi auguro che Falletti possa essere il primo rinforzo del Bari, siamo convinti delle sue qualità”.

In casa Sudtirol ha parlato il tecnico Fabrizio Castori: “Andremo a Bari per fare la nostra partita, mantenendo sempre grande attenzione in entrambe le fasi di gioco. Il Bari è una squadra forte e completa, con molte soluzioni alternative. Nonostante ciò, ce la giocheremo. In Serie B si può perdere con chiunque, ma anche vincere contro chiunque. Dipenderà da noi, dai progressi fatti in settimana e dalla nostra capacità di affrontare la gara con serenità, fiducia e determinazione”. Riporta TuttoB.com

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Falletti; Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi, Giorgini, Pietrangeli, Kofler, Molina, Praszelik, Arrigoni, Casiraghi, Zedadka, Odogwu, Merkaj. All.: Castori

SQUADRA ARBITRALE: Arbitrerà la gara Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Filippo Meli della sezione di Parma ed Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Quarto ufficiale sarà Maria Marotta della sezione di Sapri, mentre al VAR ci sarà Gianpiero Miele (Nola), coadiuvato dall’ AVAR Valerio Marini (Roma1).

Foto Ssc Bari