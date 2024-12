“É un passo concreto per supportare l’integrazione della figura dello psicologo nelle scuole pugliesi”. Il commissario straordinario dell’Ordine degli psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma, accoglie con favore l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’articolo che assegna una dotazione di 400 mila euro per l’attuazione dei programmi per le Unità di Psicologia scolastica. “Ci auspichiamo che l’intervento rappresenti una significativa svolta nell’ambito del benessere psicologico degli studenti pugliesi e che si inserisca in un contesto più ampio di attenzione crescente verso le problematiche legate alla salute mentale in ambito educativo” ha detto lo psicologo, esprimendo il proprio apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla Regione sul tema del benessere psicologico in ambito scolastico.

La presenza dello psicologo nelle scuole è fondamentale per affrontare problematiche sempre più diffuse, come il bullismo, l’ansia da prestazione, i disturbi alimentari e la solitudine adolescenziale, nonché per sostenere i processi di inclusione di studenti con bisogni educativi speciali o difficoltà psicologiche. “La figura dello psicologo scolastico – ha concluso Palma – non solo può favorire il benessere psicologico degli studenti, ma può anche contribuire al miglioramento delle dinamiche relazionali e al rafforzamento della capacità di gestione delle emozioni, competenze fondamentali per il benessere individuale e collettivo”.