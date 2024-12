Presunta violenza a scuola, mamma denuncia prof nel Leccese

Avrebbe aggredito uno studente di 13 anni, per questa ragione, un professore di una scuola media di Lecce, è stato denunciato per presunta aggressione. Quest’ultima sarebbe avvenuta in classe lo scorso 18 dicembre. La denuncia è stata presentata dalla madre del ragazzo, che ha accompagnato il figlio al pronto soccorso, dove i medici gli hanno riscontrato uno stato di agitazione.

Secondo il racconto della donna, il figlio avrebbe iniziato a parlare con un compagno durante la lezione, provocando la reazione violenta del docente. Quest’ultimo, sempre stando alla denuncia, avrebbe impugnato una sedia minacciando di “rompergliela in testa” se non avesse smesso di parlare. Successivamente, avrebbe afferrato il ragazzo per la gola, scaraventandolo contro un armadietto e aggiungendo la minaccia di “investirlo con l’auto” qualora lo avesse incontrato per strada. L’intero episodio si sarebbe verificato davanti agli altri studenti della classe. Dopo l’accaduto, il 13enne e il suo compagno di classe si sarebbero recati dalla preside per raccontare l’accaduto, ma la dirigente, secondo quanto emerso, non avrebbe dato credito alla loro versione.

