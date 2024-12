Bari, attività efficaci nelle scuole: al via il progetto

Dal 3 Maggio al 24 Giugno, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV organizza “Nessuno nasce imparato”, il percorso laboratoriale rivolto agli ETS per realizzare attività efficaci nelle Scuole con l’educazione non formale. Il corso si terrà nella sala Formazione del CSVSN, in via Vitantonio di Cagno 30 a Bari. Il percorso, composto da otto moduli e concepito per offrire ai volontari del Terzo Settore strumenti e tecniche per diventare autonomi nella gestione di interventi laboratoriali nelle scuole, sarà tenuto da esperti del CSV San Nicola che proporranno a coloro che interverranno diverse modalità operative e daranno ampio spazio a esercitazioni pratiche. Ma cos’è l’apprendimento non formale? Nel corso della vita si impara in contesti formali (scuole, università), non formali (corsi, associazioni sportive) e informali (dai genitori, dagli amici). L’apprendimento non formale – che è un processo di gruppo – prevede metodi partecipativi ed esperienziali centrati su chi apprende, attività guidate da facilitatori, pianificate e rivolte a gruppi target specifici: pone, insomma, la relazione al centro del processo educativo utilizzando come strumento di cambiamento il laboratorio al posto della lezione frontale.

Programma Primo modulo – La costruzione del gruppo 3 Maggio 15:30 – 18:30 Mariagiovanna Italia; Secondo modulo – L’immaginario 10 Maggio 16:00 – 19:00 Alessandro Cobianchi; Terzo modulo – Lavorare con un testimone / esperto 17 Maggio 15:30 – 18:30 Alessandro Cobianchi, Cinzia Ponticelli; Quarto modulo – Game Based Learning 24 Maggio 15:00 – 18:00 Roberta Franceschetti; Quinto modulo – Storytelling 27 Maggio 15:30 – 18:30 Roberta Franceschetti; Sesto modulo – Laboratori tematici 1 e 2 5 Giugno 15:30 – 18:30 Cinzia Ponticelli; Settimo modulo – Laboratori tematici 3 e 4 12 Giugno 16:00 – 19:00 Cinzia Ponticelli; Ottavo modulo – Chiusura e valutazione 24 Giugno 16:00 – 19:00 Mariagiovanna Italia