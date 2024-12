Bari, in Fiera un parco giurassico a grandezza naturale

Un parco giurassico a grandezza naturale per fare un tuffo nel passato, nell’epoca dominata dai dinosauri. È questo l’obiettivo del “Dinosaur Invasion”, la mostra internazionale sui giganteschi rettili animatronici che ha incantato milioni di visitatori in tutto il mondo e che ora arriva alla Fiera del Levante di Bari, dal 21 dicembre a marzo 2025, per un’esperienza che lascia senza fiato. Si tratta, più nel dettaglio, di un autentico parco giurassico, che riproduce un mondo preistorico popolato da oltre venti dinosauri a grandezza naturale. I visitatori avranno la possibilità di ammirare alcuni dei più temuti e affascinanti esemplari della storia della Terra, come il possente T-Rex e lo Spinosauro, lungo ben 15 metri. Grazie alla tecnologia Animatronics, che anima i dinosauri con movimenti e suoni incredibilmente realistici, la mostra offre un’esperienza immersiva che sembra riportare in vita queste incredibili creature.

“Dopo tante città d’Europa arriva a Bari, nella Fiera del levante che rappresenta sempre più uno spazio culturale, una bellissima mostra sui dinosauri” – ha detto commentato l’assessore alle Culture del Comune di Bari, Paola Romano, presente all’inaugurazione. “Potrete incrociarne tantissimi, giocare con loro ma soprattutto partecipare ai tanti laboratori che, da oggi sino a marzo, si terranno qui, per conoscere la loro storia l’evoluzione e una parte del nostro territorio che è stato tanto interessato dai reperti archeologici”.

Ogni dinosauro è stato realizzato con la supervisione di paleontologi di fama internazionale, per garantire un alto livello di scientificità e precisione storica. Non è solo una mostra, ma un viaggio di ‘edutainment’ (educazione e intrattenimento), pensato per coinvolgere e stupire visitatori di ogni età. Il percorso, che dura circa un’ora, è strutturato in una serie di “isole” che ricreano l’habitat naturale dei dinosauri, offrendo uno spunto educativo per approfondire la loro biologia e il loro comportamento. Per chi cerca un’esperienza ancora più coinvolgente, sono disponibili dieci postazioni di realtà virtuale che offrono cinque esperienze diverse, permettendo di esplorare il mondo dei dinosauri in modo totalmente immersivo. Inoltre, il touchwall interattivo offre divertenti attività di gioco per i più piccoli, che potranno imparare mentre si divertono. Non mancano poi spazi dedicati all’apprendimento pratico: un’area gioco permetterà ai bambini di divertirsi come veri paleontologi, scavando nella sabbia alla ricerca di fossili nascosti. Per l’assessore allo Sviluppo Economico e alla Fiera del Levante, Pietro Petruzzelli, presente all’inaugurazione, si tratta di una mostra attrattiva non solo per i bambini ma anche per chi bambino è stato “perché c’è una fase nella vita di una persona – ha aggiunto Petruzzelli – in cui si gioca con i dinosauri e il fatto che ci sia quest’offerta anche per i tanti turisti che sono in città in questo periodo e nelle prossime settimane, è un’occasione per affermare Bari sempre più attrattiva”. La mostra – sostenuta da importanti sponsor come McDonald’s – Bari e Casamassima, Sigma Supermercati e Barimax Shopping Village, con La Lucente nel ruolo di sponsor tecnico – è anche un’opportunità unica per il selfie: un apposito Selfie Corner è stato allestito per scattare foto con i dinosauri e condividerle sui social.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Bari e prodotto da Cube Comunicazione e Time4Fun, società specializzate in grandi eventi di edutainment e mostre interattive e innovative. “Siamo molto orgogliosi di aver portato per la prima volta a Bari una mostra internazionale” ha detto Daniela Di Cosola, direttrice commerciale di Cube Comunicazione. “É un percorso che ci riporta indietro nel tempo e che ci fa rivivere, attraverso questi splendidi esemplari, il loro mondo”.

“Dinosaur Invasion” è pensata per essere un’esperienza accessibile e coinvolgente per le famiglie con bambini, per le quali sono previsti pacchetti specifici con tariffe agevolate. Un’opportunità imperdibile per immergersi nel passato, vivere un’avventura preistorica e scoprire i segreti dei giganti che hanno camminato sulla Terra prima dell’uomo. Accanto alla possibilità di percorrere la mostra in autonomia, sono previste visite guidate per gruppi e scuole, che permettono di esplorare in dettaglio la storia dei dinosauri con il supporto di esperti. Per le scuole di ogni ordine e grado – le cui visite partiranno da gennaio e sono già attive le prenotazioni – sono inoltre previsti percorsi didattici speciali, con attività pensate per stimolare la curiosità dei più giovani.

La mostra sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 20 (ultimo accesso alle 19), il 24 e 31 dicembre dalle 10 alle 17 (ultimo accesso alle 16), il 25 dicembre e il 1 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 (ultimo accesso alle 19). I biglietti possono essere acquistati in loco o online. Per maggiori informazioni su orari, prezzi e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento www.dinosaurinvasion.it