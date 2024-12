Bari, Natale nel Municipio 5: al via il programma

Hanno preso il via da oggi, gli appuntamenti del programma natalizio promosso e organizzato dal Municipio V, che terminerà il 6 gennaio. Tutte le attività, tra giochi per bambini e famiglie ed eventi musicali, sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

“Il Natale è il momento dell’anno in cui ci si ritrova in famiglia e con gli affetti più cari, durante il quale i bambini vivono la magia dell’atmosfera di festa – commenta la presidente del Municipio V Maristella Morisco -. Allo stesso tempo rappresenta un periodo in cui si percepiscono maggiormente le povertà, ed è per questo che abbiamo pensato, grazie alla collaborazione di tante associazioni attive sul nostro territorio, di offrire soprattutto ai più piccoli delle opportunità per giocare tutti insieme, senza differenze. Ci auguriamo che in questo modo tutti i bambini e le bambine possano sentirsi parte della stessa comunità e trascorrere queste festività con spensieratezza e gioia”. Ecco il programma dettagliato degli eventi:

21 dicembre

ore 17, chiesa Spirito Santo (Santo Spirito)

ore 18, chiesa di San Michele Arcangelo (Palese)

Lettura animata “Le storie di San Nicola”, a cura della compagnia Fatti d’Arte

22 dicembre

ore 17, piazza dei Mille (Santo Spirito)

ore 18.30, piazza Capitaneo (Palese)

Lettura animata “Il Soldatino di piombo”, a cura della compagnia Fatti d’Arte

23 dicembre

ore 10-13, strade del Municipio V

“Per strada con le Principesse Disney”

23 dicembre

ore 18-19, chiesa di San Michele Arcangelo (Palese)

“C’è una poesia per te”: in una postazione i piccoli leggeranno una poesia di Natale e potranno fare delle foto con Babbo Natale

24 dicembre

ore 9.30-11, parrocchia San Nicola (Catino)

ore 11.30-13, piazza dei Mille (Santo Spirito)

Consegna delle letterine a Babbo Natale e set fotografico

24 dicembre

ore 17-18, piazza dei Mille (Santo Spirito)

“C’è una poesia per te”: in una postazione i piccoli leggeranno una poesia di Natale e fare delle foto con Babbo Natale

26 dicembre

ore 18-20 strade del Municipio V

“Per strada con le Principesse Disney”

27 dicembre

ore 10, piazza Capitaneo (Palese)

ore 12, piazza dei Mille (Santo Spirito)

Lettura animata “La riscossa dei Babbi Natale”, a cura della compagnia Fatti d’Arte

28 dicembre

ore 10-13, piazza dei Mille (Santo Spirito)

“I vecchi giochi in piazza”: tombola comunitaria con divertenti premi in palio

29 dicembre

ore 17, piazza dei Mille (Santo Spirito)

ore 18.30, parrocchia San Nicola (Catino)

Lettura animata “La cena di Babbo Natale”

29 dicembre

ore 19, strade del Municipio V

Canti e musica popolare con “Re Pampanèlle”

30 dicembre

ore 18, strade del Municipio V

cori di canti natalizi “A Christmas Carol”

31 dicembre

ore 10-13, strade del Municipio V

“Per strada con le Principesse Disney”

2 gennaio

ore 10-12, avvio in piazza dei Mille (Santo Spirito)

“Caccia al tesoro natalizia”: attività itinerante per scoprire monumenti, tradizioni e usi locali con premio finale

3 gennaio

ore 17, piazza Capitaneo (Palese)

ore 18, parrocchia San Nicola (Catino)

“Un magico Natale”: animazione di Mammamonella con la magia delle bolle di sapone

5 gennaio

ore 11, piazza dei Mille (Santo Spirito)

ore 12, piazza Capitaneo (Palese)

“Un magico Natale”: animazione di Mammamonella con la magia delle bolle di sapone

6 gennaio

ore 10, strade del Municipio V

“La Befana vien di giorno”: leccornie per tutti bambini distribuite dalla Befana in giro per il territorio.