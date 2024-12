Bari, Tosca incanta il Petruzzelli: sold out tutte le repliche

Ha conquistato il pubblico del Petruzzelli la prima di Tosca andata in scena ieri sera con la regia del maestro argentino Hugo de Ana che ha curato anche scene e costumi. Nel teatro, tutto esaurito, tanti gli applausi a scena aperta per il cast che ha dato vita all’opera di Giacomo Puccini. L’allestimento scenico in cui si muovono gli artisti è quello della fondazione teatro comunale di Bologna. Le voci di Jennifer Rowley (Floria Tosca), Gaston Rivero (Mario Cavaradossi) e Dalibor Jenis (Il Barone Scarpia) sono accompagnate dall’orchestra del politeama diretta da Francesco Cilluffo. Ancora un’ottima prova del coro del Petruzzelli diretto da Marco Medved. Ogni scena è come un dipinto in cui i chiaroscuri vengono sottolineati dai disegni di luci di Valerio Alfieri. Una storia d’amore in tre atti, dal finale drammatico e struggente, le cui note risuoneranno fino alla fine del mese anche in filodiffusione all’esterno del politeama, nel centro della città. Tutte le sei repliche dello spettacolo, in programma fino al 29 dicembre, sono già sold out da tempo.