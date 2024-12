Droga, spaccio e armi: quattro arresti nel Foggiano

Durante i controlli effettuati dai carabinieri nel periodo natalizio nella provincia di Foggia, sono stati sequestrati sei chili di droga, scoperta una piccola serra domestica di marijuana e arrestate quattro persone in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di un’arma e munizioni.

In particolare, a Cerignola, una donna di 35 anni è stata fermata nella sua abitazione dove deteneva 3,5 kg di cocaina, 10 panetti di hashish dal peso totale di 2 kg e materiale per il confezionamento della droga. A San Severo, i militari hanno bloccato un uomo a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di una pistola con il colpo in canna e un caricatore con sei proiettili, insieme a tre telefoni cellulari e circa 1.200 euro in contanti. Infine, a San Nicandro Garganico, è stata scoperta una serra domestica contenente 16 piante di marijuana all’interno dell’abitazione di un uomo, che è stato immediatamente arrestato.

Foto repertorio