In viaggio per mangiare e bere. Cresce il turismo enogastronomico

Il turismo enogastronomico continua a crescere in modo esponenziale, rappresentando una delle esperienze più richieste dai viaggiatori. Nel 2024 il numero di turisti che hanno partecipato a food tour in Italia è aumentato del 25% rispetto all’anno precedente, con un aumento significativo di visitatori provenienti da Stati Uniti, Germania e Regno Unito, secondo i dati dell’ultimo Osservatorio Do Eat Better Experience, un progetto volto a promuovere piatti, specialità e prelibatezze della tradizione attraverso gli occhi e il gusto delle popolazioni locali.

I viaggiatori sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e uniche che permettano loro di immergersi nella cultura locale attraverso la gastronomia. I food tour, che combinano cultura, storia e cucina locale, si confermano una delle esperienze più ricercate dai turisti. Il 70% dei turisti italiani e stranieri ha dichiarato di voler partecipare a un food tour durante il soggiorno in Italia; le regioni più popolari per il turismo enogastronomico sono la Toscana, la Campania e la Sicilia, con un incremento del 20% di visitatori rispetto al 2023.

Il 65% dei partecipanti ai tour enogastronomici ha affermato che la qualità del cibo è stata il fattore decisivo nella scelta della destinazione. Un altro dato interessante emerso dall’Osservatorio è che il 45% dei turisti enogastronomici è disposto a spendere oltre 100 euro a persona per un’esperienza gastronomica di alto livello. Questo dimostra che il turismo enogastronomico non è solo una moda passeggera, ma sta diventando una componente fondamentale dell’industria turistica italiana. Gli operatori del settore devono pertanto adattarsi a queste nuove esigenze, proponendo offerte personalizzate e di qualità.

Il report di Do Eat Better Experience sottolinea anche l’importanza della sostenibilità nel turismo enogastronomico. Il 60% dei turisti intervistati ha dichiarato di preferire esperienze che promuovono la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Le aziende del settore sono chiamate a impegnarsi in pratiche sostenibili, come l’utilizzo di prodotti biologici e locali, per soddisfare questa crescente domanda.

Il mercato dei food tour si sta anche digitalizzando. L’uso di piattaforme online per la pianificazione e la prenotazione di esperienze enogastronomiche è in forte crescita, con un aumento del 47% nel 2023. Questo trend sarà destinato a continuare nel 2025, con un’integrazione sempre più spinta di tecnologie come realtà aumentata e virtuale, per offrire un’esperienza ancora più immersiva.