Incendio in una villa a Molfetta, trovato morto 54enne

Ieri sera, 20 dicembre, intorno alle ore 13.30 i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio in una villetta a schiera nella periferia del comune di Molfetta. Al loro arrivo il fuoco aveva interessato diversi ambienti della casa che era ancora in fiamme e invasa dal fumo. Entrati immediatamente nella villetta, l’unico residente è stato trovato senza vita. Sul posto le autorità giudiziarie per i rilievi: l’uomo aveva 54 anni.