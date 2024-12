Maltempo a Bari, strade come fiumi: “Così da sempre”

Piove da questa notte a Bari dove, in alcune zone, le strade sono diventate dei veri e propri fiumi. La segnalazione, in questo caso, arriva da Palese. “Niente di troppo grave questa volta, ma se continua a piovere rischiamo di essere sommersi” – ha raccontato un cittadino allegando un video di una strada, nei pressi del corso di Palese, dove l’acqua scorre “a fiumi”. “Ogni volta che piove – ha proseguito – le strade diventano impraticabili. Quello di oggi è solo un piccolo assaggio, abbiamo visto situazioni peggiori, ma non è normale che le strade diventino così. Sembra di essere in un fiume, una vergogna”, conclude.