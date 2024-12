Radunovic non basta, vince il Sudtirol: 0-1 al ‘San Nicola’

Seconda sconfitta consecutiva per il Bari di Moreno Longo. Dopo aver lasciato i 3 punti al Pisa nel turno precedente, la compagine biancorossa perde anche contro il SudTirol tra le mura amiche dello stadio ‘San Nicola’. La formazione di Castori ha ampiamente meritato il successo creando diversi pericoli alla porta dei galletti con Radunovic autore di una prestazione maiuscola. Bari troppo brutto ed inconcludente, per essere vero.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Sudtirol, il tecnico del Bari Moreno Longo ritrova Mantovani dopo la squalifica e Matino. Non convocati per motivi precauzionali Favilli e Tripaldelli. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: Lella prende il posto di Maita a centrocampo, in avanti la coppia Lasagna – Novakovich. Ancora panchina per Sibilli.

Nel Sudtirol, il tecnico Fabrizio Castori deve fare a meno dell’ex Andrea Masiello. L’allenatore marchigiano schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è l’ex galletto Salvatore Molina. Partono dalla panchina gli altri due ex Ceppitelli e Mallamo.

PRIMO TEMPO: Il Sudtirol va subito al tiro con Molina al minuto 3, ma Radunovic para senza patemi. Clamorosa chance per gli ospiti al minuto 11: assist di testa di Merkaj per Odogwu che, a pochi passi da Radunovic, calcia fuori in girata. La squadra di Castori insiste e va ancora vicina al vantaggio al minuto 14 con un colpo di testa di Merkaj che attraversa tutta l’area piccola. Al minuto 24 ci prova Pucino con un tiro da fuori area sugli sviluppi di corner, palla che termina fuori. Squillo di Dorval al minuto 29, ma Poluzzi è attento e para in corner. Ci prova Giorgini dal limite al minuto 32, palla di poco a lato. Novakovich spreca un clamoroso contropiede al minuto 43 servendo con i tempi sbagliati l’accorrente Falletti. In pieno recupero, Oliveri serve Lella in area ma il tiro dell’ex centrocampista del Cagliari viene respinto dalla difesa altoatesina. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0 – 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nella squadra arbitrale: il quarto ufficiale Maria Marotta sostituisce l’assistente Filippo Meli infortunatosi. La formazione di Castori si divora il gol del vantaggio al minuto 54 con Merkaj che, solo davanti a Radunovic, spara tra le braccia dell’estremo difensore biancorosso. Triplo cambio per il Bari al minuto 68: fuori Falletti, Benali e Mantovani, dentro Sibilli, Maita e Obaretin. Tentativo di Praszelik da fuori area al minuto 71, Radunovic blocca. Il Sudtirol non riesce ad approfittare di un retropassaggio errato di Vicari, ma Radunovic è ancora una volta provvidenziale su Rover prima e Zedanka poi. Altri due cambi per il Bari: dentro Bellomo per Oliveri al minuto 83, Maiello per Lella al minuto 86. Il Sudtirol trova il meritato gol del vantaggio al minuto 90 con il neoentrato El Kaouakibi che fulmina la difesa biancorossa. Il Bari prova a reagire, ma crea solo un pericolo in pieno recupero con Bellomo che calcia di poco alto. Ci riprova, direttamente su calcio di punizione il fantasista biancorosso all’ottavo minuto di recupero, ma Poluzzi para. Finisce così Bari – Sudtirol edizione 2024/25. Allo stadio “San Nicola” termina 0-1.

PAGELLE: Radunovic monumentale. Falletti altro flop.

Radunovic 8 Pucino 5 Vicari 4,5 Mantovani 5,5 (68′ Obaretin 5) Oliveri 5,5 (83′ Bellomo 6) Benali 5,5 (68′ Maita 5,5) Lella 5,5 (86′ Maiello sv) Dorval 5 Falletti 5 (68′ Sibilli 5) Lasagna 5 Novakovich 5,5

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 1

Marcatori: 90′ El Kaouakibi

Ammoniti: Dorval, Giorgini, Novakovich, Odogwu, Mantovani, Sibilli, El Kaouakibi

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 2 – 6

Corner: 7 – 5

Possesso palla: 61% 39%

Spettatori: 14.121 (7.154 abbonati; 24 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Benali, Lella, Dorval, Falletti, Lasagna, Novakovich.

Panchina: Pissardo, Marfella, Maita, Maiello, Matino, Simic, Bellomo, Coli Saco, Favasuli, Sgarbi, Manzari, Sibilli, Obaretin.

SUDTIROL: Poluzzi, Kofler, Giorgini, Pietrangeli, Molina, Casiraghi, Arrigoni, Praszelik, Zedadka, Odogwu, Merkaj.

Panchina: Drago, Theiner, Cagnano, Ceppitelli, Davi S., El Kaouakibi, Brik, Mallamo, Martini, Crespi, Rover.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Assistenti: Filippo Meli della sezione di Parma ed Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Quarto ufficiale: Maria Marotta della sezione di Sapri. VAR: Gianpiero Miele (Nola), coadiuvato dall’ AVAR Valerio Marini (Roma1)

foto Bari Ssc