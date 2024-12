Strage in Germania, auto sfreccia tra le bancarelle: due morti

Attimi di terrore nella serata di ieri in Germania, in particolare a Magdeburgo quando un uomo alla guida di un’auto ha sfrecciato per circa 400 metri attraversando il mercatino di Natale uccidendo due persone e ferendone circa sessanta, di cui quindici sarebbero in condizioni gravi. L’uomo, un 50enne, è stato arrestato. Attualmente sono al vaglio tutte le ipotesi, tra queste quella che si tratti di un attentato. Questa sera, nel Duomo si terrà la commemorazione delle vittime.