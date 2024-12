A Bari arriva Àngoli – Festival Internazionale d’Arte

Spazio Murat continua con la sua ricerca multidisciplinare ed è felice di presentare la seconda edizione di Àngoli – Festival Internazionale d’Arte dal 27 al 29 dicembre a Bari. I luoghi nei quali si svolgerà il festival sono: Spazio Murat e Kursaal Santalucia nella sua nuova veste.

Àngoli sta per obliquo, ellittico, irregolare, scomodo, per cantuccio e linee spezzate, per la capacità dell’arte di rompere i giunti del linguaggio e della conoscenza. Per i riflessi che la vita collettiva ha sulle nostre e le nostre sulla vita collettiva. Come gli altri. Come dietro l’angolo e ciò che ci si trova.

Un’esperienza spigolosa, diversamente consapevole delle festività. Àngoli è curato quest’anno da Massimo Torrigiani, direttore artistico del festival, che ne ha curato la prima edizione, e da Francesco Urbano Ragazzi, duo noto per la propria ricerca sull’intersezione tra cinema indipendente, arti visive e media digitali.

Il programma prevede una grande installazione, una serie di proiezioni, un concerto e incontri con artiste e artisti; opere nuove, mai viste prima in Italia o in Puglia, e produzioni inedite.

Dal 27 Dicembre al 2 Febbraio, allo Spazio Murat sarà in mostra Khandroma, una nuova installazione audio-visiva frutto della collaborazione tra Soundwalk Collective e Patti Smith, dedicata all’altrove, al vento, al respiro, alle danzatrici celesti tibetane.

Al Kursaal Santalucia, il 28 e 29 Dicembre, una rassegna di film e video d’avanguardia, corti, medi e lunghi, curata da Francesco Urbano Ragazzi, intitolata Save me from tears (Risparmiami le lacrime dai versi di “Last Christmas” dei Wham!). Il programma propone per la prima volta a Bari sul grande schermo opere storiche di Kenneth Anger (1927-2023) e Barbara Rubin (1945–1980), insieme a film video che hanno segnato l’ultimo decennio a firma di K.D. Davison, Chuck Smith, Susanne Sachsse e CHEAP collective, Annette Frick, Tamara Henderson, P. Staff, Akram Zaatari. Due retrospettive saranno dedicate al lavoro cinematografico di Cheryl Donegan, figura centrale dell’arte contemporanea americana, e di Invernomuto, tra le realtà italiane più originali e multiformi. Entrambe saranno anticipate dal dialogo degli autori con i curatori.

In chiusura del festival, la sera del 29 dicembre, ore 19.30, sempre al Kursaal Santalucia, l’ultimo documentario di Sebastiano D’Ayala Valva sulla esecuzione orchestrale di un brano senza spartito di Éliane Radigue e Carol Robinson, tra le musiciste più importanti di questo tempo, seguito da un concerto della stessa Robinson con il sassofonista francese Bertrand Gauguet.

Alle 15:30 di domenica 29 dicembre, la proiezione di Sirene di Ilaria Di Carlo, uno dei lavori vincitori dell’ultima edizione di The Next Generation – Short Film Festival, un concorso per cortometraggi che ogni anno a Bari dedica attenzione e spazio a filmmaker e videoartisti emergenti e indipendenti. Proiezione introdotta da Tita Tummillo, direttrice del Festival, e da Giusy Ottonelli, direttrice di Spazio Murat.

Àngoli – Festival Internazionale d’Arte è prodotto e organizzato da Spazio Murat e rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7.

La produzione di Khandroma e della serata dedicata alla musica di Éliane Radigue e Carol Robinson sono realizzate con la collaborazione dell’Agenda Cultura dell’Unione Buddhista Italiana.