A Bisceglie in programma screening cardiologici gratuiti

Lunedì 23 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 20, a Bisceglie presso la sede Epass c/o Poliambulatorio Buon Samaritano in piazza Generale Dalla Chiesa n.11, l’unità operativa di Cardiologica dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” – diretta dal dott. Gianluigi Minervini – organizza la seconda edizione di “Natale col…Cuore”. Un’intera giornata, infatti, sarà dedicata allo screening cardiologico gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, per una valutazione finale di rischio cardiovascolare dopo gli esami previsti quali elettrocardiogramma, glicemia, pressione arteriosa e calcolo indice massa corporea.

Per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare il seguente numero dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.30: 080.3363369.