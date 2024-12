Attimi di paura a Terlizzi, auto prende fuoco

Ieri notte intorno all’1.30 i vigili del fuoco ricevono una chiamata per un’auto in fiamme a Terlizzi su viale Federco II. Pare che gli occupanti alla ripartenza da una breve sosta per consultare il navigatore abbiano visto del fumo uscire dal vano motore un odore di bruciato. Fermato immediatamente il veicolo, in breve tempo il fumo si è trasformato in fiamme. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco sul posto l’auto era completamente avvolta dalle fiamme. In pochi minuti è stato domato l’ncendio e messa in sicurezza la zona. Non si registrano danni a persone.