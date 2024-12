Bari, discarica abusiva a Torre a Mare: “Luridi”

Sono in corso le operazioni di recupero degli ingombranti abbandonati a Lama Giotta. La segnalazione è del consigliere municipale Francesco Ventrella. “Qualche lurido ha confuso l’isola ecologica di Lama Giotta per una discarica. La presenza di questa montagna di rifiuti rendeva complesse le operazioni di svuotamento dei cassonetti da parte dei mezzi di Amiu Puglia. Non considero questa attività una vittoria, bensì una sconfitta del senso civico e del rispetto del bene comune. Ringrazio gli operatori che questa mattina hanno eseguito questa attività straordinaria”.