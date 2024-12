Bari, Natale all’insegna del risparmio per tanti: “Troppi rincari”

Un Natale all’insegna del risparmio per “sopravvivere” all’inverno e agli imprevisti. È questo, in sintesi, il pensiero di alcuni cittadini Baresi che hanno affidato a Borderline24 le proprie preoccupazioni. Da chi rinuncerà a viaggiare a chi risparmierà sui regali sino a chi ha scelto di non eccedere troppo durante i pranzi e le cene. C’è anche chi, però, non vuole proprio rinunciare a festeggiare “in grande”.

“Anche quest’anno eccedere a Natale mi fa paura – ha spiegato una cittadina, mamma e lavoratrice – purtroppo il prezzo delle bollette continua a salire e anche fare la spesa è un vero e proprio salasso. Non posso permettermi di fare una grande festa e ammetto che ho comprato cose con molto anticipo, anche la spesa, per quanto possibile, cercando di approfittare delle offerte. Per i regali? Ho risparmiato anche su quelli comprando online, le stesse cose nei negozi costavano il doppio”, ha concluso. Simile, ma con una soluzione diversa, la situazione di una 30enne. “Quest’anno per i regali ho optato solo per cose fai da te – ha spiegato – ho costruito da sola i regali, punto sul pensiero. A Natale come ogni anno staremo in famiglia, a casa torneranno le mie sorelle che vivono fuori sede che di certo non vorranno rinunciare a gustare le prelibatezze pugliesi. Ho risparmiato sui regali per aiutare il più possibile con la spesa, non è facile, costa tutto davvero troppo, anche se non eccederemo, non ne vale la pena, in fondo conta stare insieme e l’anno nuovo si preannuncia più duro con rincari anche più gravi e ci sono sempre gli imprevisti, quest’anno ne abbiamo avuto tanti. Il futuro fa paura, possiamo dimenticarcene per qualche ora, ma conviene non abbassare la guardia”, ha concluso.

Ma c’è anche chi a Natale non tornerà a casa, in particolare a Bari. “Ho sperato fosse il contrario, ma i biglietti costano troppo – ha spiegato una cittadina che ormai vive al Nord da anni – un vero peccato, non starò in famiglia. Ma per fortuna il Covid ci ha insegnato che la distanza può in qualche modo essere abbattuta, ci videochiameremo durante le cene. Ma almeno riuscirò a conservare qualche soldo in più per le bollette e per le emergenze”, ha concluso. C’è anche chi però proprio non vuole rinunciare a festeggiare in grande. “Questo è un periodo di festa e come tutti i periodi richiede uno sforzo – ha spiegato un cittadino – non posso pensare al Natale senza regali sotto l’albero e senza rispettare le tradizioni. È dura per tutti, per alcuni di più, io però personalmente non riesco a risparmiare durante questo periodo. Quest’anno andremo al ristorante a Natale, mentre per la vigilia resteremo a casa, come da tradizione, sarà faticoso, ma quando ricorderemo questi momenti saranno sicuramente ricordi felici. Una volta all’anno si può, non saremo vivi per sempre”, ha concluso.

