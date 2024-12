Bari, oggi aperture straordinarie dei mercati cittadini: ecco quali

Apertura straordinaria oggi dei mercati cittadini di Santa Scolastica, Santa Chiara, ex Manifattura Tabacchi, corso Mazzini e San Paolo (viale Lazio) nei consueti orari di attività.

L’adesione dei singoli operatori mercatali all’iniziativa è volontaria.

Inoltre, in via straordinaria è stata decisa l’apertura del mercato di merci varie in via Salvemini nelle giornate di domenica 22 dicembre (fino alle ore 21), giovedì 26 dicembre e domenica 5 gennaio.

Queste nuove aperture si aggiungono al calendario di aperture dei mercati nel corso delle festività natalizie già diffuso dall’amministrazione comunale e che ha preso il via all’inizio di dicembre.

Di seguito il calendario delle aperture straordinarie:

– domenica 22 dicembre: mercato del giovedì in via Salvemini (aperto fino alle ore 21)

– domenica 22 dicembre: mercati coperti di Santa Scolastica, Santa Chiara, ex Manifattura Tabacchi, corso Mazzini e San Paolo

– lunedì 23 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 24)

– martedì 24 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17)

– giovedì 26 dicembre: mercato di via Salvemini

– domenica 29 dicembre: mercato di Poggiofranco in via Madre Teresa di Calcutta

– martedì 31 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17)

– domenica 5 gennaio 2025: mercato del giovedì in via Salvemini

– lunedì 6 gennaio 2025: mercato del lunedì in via Portoghese.