Contributi per attività culturali a Bari, online la graduatoria

La ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, la graduatoria dei soggetti partecipanti all’avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese e alle associazioni culturali per l’anno 2024.

La graduatoria è articolata in tre sezioni, come di seguito specificato:

sezione I: progetti ammessi all’assegnazione dei contributi anno 2024 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale n. 92/2016 (punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti complessivi di cui minimo 15 punti rispetto al livello di qualità delle attività e un minimo di 10 punti rispetto alla dimensione quantitativa)

sezione II: progetti non ammessi all’assegnazione dei contributi anno 2024 ai sensi dell’art. 8, Reg. Comunale 92/2016 e dell’art. 5 dell’avviso pubblico (punteggio inferiore a 60 punti complessivi, ovvero mancato superamento della soglia qualitativa e/o quantitativa);

sezione III: progetti non valutabili, ai sensi dell’art. 3 e art.6 lett. i) dell’avviso pubblico.

“A esito del lavoro della commissione incaricata – commenta l’assessora alle Culture Paola Romano -, sono complessivamente 70 i soggetti ammessi a contributo per le attività culturali e di spettacolo svolte nel corso di quest’anno sul territorio cittadino, a riprova della grande vitalità degli operatori del settore nella nostra città. Il quantum che sarà riconosciuto a ciascuno sarà definito una volta diventata esecutiva la relativa determina dirigenziale, ma ricordo che quest’anno siamo riusciti ad aumentare il plafond dell’avviso di ben 170mila euro, passando dai tradizionali 400mila ai 570mila euro disponibili per il 2024. Un dato che dimostra la nostra volontà di sostenere il più possibile gli operatori locali che con il proprio lavoro contribuiscono in maniera determinante a qualificare l’offerta culturale nella nostra città”.