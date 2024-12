Sinner campione anche su Wikipedia: nel 2024 è la voce più letta

Da Jannik Sinner a Elisa Claps, dal Napoli calcio al film Povere Creature!, sport, cronaca e curiosità sono le voci più cercate su Wikipedia in italiano nel 2024 secondo Wikimedia Italia, l’associazione che sostiene la popolare enciclopedia online. La voce Jannik Sinner ha avuto 5.023.355 visite e guadagna così il titolo di voce più letta nei primi sei mesi dell’anno.

Secondo il Napoli Calcio (2.863.957 visite) per l’interesse dovuto alla stagione 2023-2024; a seguire la Rai (2.400.763 visite) che nel 2024 ha festeggiato il settantesimo anniversario dall’inizio delle trasmissioni televisive, iniziate il 3 gennaio 1954. Quarto è il social media Facebook che ha totalizzato 2.280.076 visite su Wikipedia con i festeggiamenti per il ventesimo anniversario. Altra voce che cresce è Italia (2.018.285 visite) con le recenti elezioni europee e regionali e la rappresentanza sportiva alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

Sesto per visite su Wikipedia è il cantante Mango (1.941.212 visite) con un picco di visualizzazioni a febbraio, mese in cui la figlia Angelina ha vinto Sanremo. E segue al settimo posto proprio Angelina Mango con 1.870.711 visite. Scendendo all’ottavo posto troviamo il Campionato europeo di calcio 2024 con 1.781.970 visite, al nono l’omicidio di Elisa Claps (1.696.558 visite) grazie anche al documentario Dove Nessuno Guarda di Pablo Trincia e alla miniserie televisiva Per Elisa – Il caso Claps, diretta da Marco Pontecorvo.

Chiude la classifica Wikipedia il film del regista greco Yorgos Lanthimos, Povere creature! – vincitore del Leone d'oro a Venezia e premiato con due Golden Globe e quattro Oscar, incluso quello come Miglior attrice protagonista ad Emma Stone – con 1.694.016 visite. Ne dà notizia l'Ansa