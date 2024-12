Bari, concerto in via Sparano ed è subito karaoke

Ieri sera Piazza San Ferdinando, nel cuore pulsante di Via Sparano, è stata animata da centinaia di persone per una serata indimenticabile che ha visto il debutto di un’iniziativa tanto attesa per sperimentare il format del Sindaco della Notte. La movida, proposta con l’intento di offrire un’alternativa sana e vibrante alla vita notturna della città, ha trovato un grande riscontro tra i cittadini.

Il gruppo Sounds Cool ha dato vita a un’esibizione straordinaria, facendo “esplodere” la piazza con le sue performance coinvolgenti e cariche di energia. Tra i protagonisti della serata, la partecipazione degli artisti Decaro, Leccese, Leonetti, Romano e i cori Sounds Coll ha reso l’evento ancora più speciale, regalando al pubblico uno spettacolo di grande valore musicale e umano. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata un successo, e ancora tanti auguri per i 10 anni di successi di Sounds Cool. L’iniziativa ha dimostrato che, con un po’ di creatività e passione, è possibile fare cultura e divertirsi insieme in un clima di rispetto e amicizia. Un bel segno di come la città possa vivere la notte in modo sano e coinvolgente, e siamo certi che questa sia solo la prima di tante serate simili.