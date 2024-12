Bari e le truffe agli anziani, l’assessore: “Chiedete aiuto”

L’assessora alla Giustizia e al benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella rivolge un appello alle persone over 65 e alle loro famiglie affinché prestino la massima attenzione rispetto alle insidie delle truffe a danno delle persone anziane. In questo periodo di festa, infatti, tendono a moltiplicarsi episodi spiacevoli che vedono gli anziani, spesso soli in casa, al centro di raggiri e situazioni che facilmente possono ingannarli.

Il fenomeno è stato al centro di un’iniziativa organizzata a Bari venerdì scorso dal sindacato Uilp – Unione italiana lavoratori pensionati Puglia, da anni attivo sul tema, cui ha partecipato anche l’assessora Vaccarella e nel corso del quale sono stati raccontati diversi episodi accaduti alle persone della terza età.

“In queste giornate particolari dell’anno sono tante le persone anziane che restano sole a casa mentre, magari, i loro figli o parenti si recano fuori città – commenta Elisabetta Vaccarella -. Ed è a loro, e a chi gli è vicino, che intendo rivolgermi per ribadire, una volta di più, che è necessario tenere alta la soglia dell’attenzione al fine di evitare situazioni dannose non solo per le loro finanze ma soprattutto per la loro dignità. In tanti, infatti, dopo aver subito una truffa, vivono nello sconforto proprio per il senso di colpa e di frustrazione dovuto al fatto di non essere riusciti a comprendere quanto stava accadendo. Per questo è fondamentale non fidarsi eccessivamente e chiedere chiarimenti alle persone care o di famiglia, prima di acconsentire a qualsiasi tipo di richiesta, o richiedere un vero e proprio supporto, nel caso in cui la truffa si sia consumata”.

Tra gli episodi emersi nel corso dell’incontro, la vicenda di una signora che ha avuto un malore a seguito della scoperta della truffa subita.

“La denuncia raccolta dalla Uilp Puglia dal figlio della signora di 78 anni truffata a Bari da malviventi senza scrupoli – spiega Tiziana Carella, segretario generale della Uilp Puglia – è di una gravità inaudita. Perché non soltanto le hanno portato via denaro, gioielli e oggetti di valore per svariate decine di migliaia di euro, ma le hanno provocato un grave malore che ha messo a repentaglio la sua stessa vita. Si tratta ancora una volta di una vicenda inaccettabile che provoca l’ennesimo allarme sociale e sui cui la Uil Pensionati chiede ancora una volta il massimo dell’impegno da parte delle istituzione e delle forze dell’ordine. Vale la pena ricordare che questi reati aumentano statisticamente soprattutto in estate, quando gli anziani solo soli, e nel periodo prefestivo natalizio, quando magari in casa si tengono più soldi per pensare ai regali. Non a caso il modus operandi dei malfattori è sempre lo stesso: telefonare o fermare per strada le vittime prescelte, spacciandosi come rappresentanti delle forze dell’ordine, funzionari pubblici o avvocati e con scuse varie, sottrarre somme di denaro in contante o oggetti personali di valore. Stavolta, al di là del danno economico, è finita bene, nel senso che la salute della signora sembra in miglioramento. Ma poteva finire molto male e questo è assolutamente inaccettabile”.

Il Comune di Bari da anni è impegnato nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla divulgazione delle principali fattispecie di reato, offrendo agli anziani la possibilità di informarsi, attraverso un opuscolo disponibile nei principali luoghi di interesse degli anziani e il lavoro degli sportelli dedicati nei cinque Municipi, ed essere eventualmente supportati nel caso di tentativi di truffa grazie al lavoro della Polizia locale e al numero 080 5491073, attraverso il quale sempre agenti della Polizia locale forniscono chiarimenti e informazioni utili.