Bari, mercati pieni prima di Natale: ambulanti tornano a sorridere

La domenica che tutti si aspettavano: sole, temperatura rigida ma gradevole tipica del mite inverno pugliese ed ecco che le aree mercatali tornano a sorridere.

Annunci

“La giornata di domenica 22 dicembre – racconta il sindacalista Savino Montaruli – è quella che anticipa il Santo Natale ed abbiamo voluto concentrare proprio in questa giornata i mercati straordinari aggiuntivi e gli anticipi di quelli che non si terranno il giorno 25 dicembre per consentire anche agli ambulanti di vivere il clima conviviale familiare astenendosi dal lavoro.

Un impegno che ci ha visti molto attivi per almeno due mesi e che è stato incentrato sul coordinamento e sulla concertazione con i sindaci di Puglia per garantire queste occasioni aggiuntive di mercati nel mese più significativo dell’anno. Dal comune di Bari fino a quello di Castellaneta, passando per Noicàttaro fino a Bitritto; da Palo del Colle a Brindisi fino a Gallipoli passando per Poggiardo, in Salento, ma anche nei comuni di Altamura passando per Turi fino a Bitetto; da Orta Nova, nel foggiano, fino a Conversano passando per Canosa di Puglia fino a Santeramo in Colle e tanti altri ancora, con i cittadini ed i consumatori che hanno gradito moltissimo questa iniziativa ed hanno affollato le aree mercatali. Stessa situazione per i mercati coperti di Bari che hanno sperimentato positivamente nuove modalità di apertura facendo registrare la soddisfazione di esercenti e consumatori.

E’ vero, in molti hanno approfittato della bella giornata di sole per socializzare ma anche i dati relativi alle vendite sono soddisfacenti. Ora si attende l’edizione serale del mercato straordinario ad Andria. Sarà la terza giornata nel mese di dicembre per poi concludere la sperimentazione domenica 29 dicembre 2024. Se questo può essere un segnale di speranza allora ben venga ma non si può dimenticare che anche il 2024 è stato un anno pesantissimo per l’intero settore del commercio sulle aree pubbliche. Gli abbandoni dei posteggi in Puglia sono

aumentati di oltre il 15%.

Un dato pesantissimo che si aggiunge all’emorragia degli anni scorsi in cui si sono persi migliaia di posti di lavoro con i mercati che fanno registrare un drammatico vuoto con punte di quasi il 25% di posteggi vacanti, come nel caso della città di Bari dove l’assenza di politiche di sviluppo e il degrado dei mercati sta aggravando la situazione. Colgo l’occasione per ringraziare quei Sindaci che hanno dato segnali di vicinanza alla Categoria ed auspico che anche altri Sindaci, ancora troppo distratti e talvolta persino distanti dalle problematiche del piccolo commercio, possano ravvedersi e rendersi conto che le città sono sempre meno sicure e sempre più spente.

Meno cerimonie, meno propaganda politica e meno personalizzazione non potrebbero che far bene al buon governo delle città. Pare, invece, che tutti siano assaliti da una bramosia di arrivismo che sta degenerando e allontanando sempre più il popolo dalla politica e dalla partecipazione attiva” – conclude Montaruli.