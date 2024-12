Bari, paura al villaggio di piazza Umberto: accoltellato 25enne

Un addetto alla sicurezza di 25 anni è stato ferito, a quanto si apprende con un coltello, all’interno del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto a Bari, nel tardo pomeriggio. Il presunto aggressore – già fermato e portato nel comando della polizia locale – ha chiesto prima una foto e poi ha preteso dei soldi dall’uomo travestito da Babbo Natale. Da questa richiesta sarebbe nata una lite con l’addetto alla sicurezza che è stato poi ferito al petto. Trasportato dal 118 al Policlinico di Bari è stato medicato e non è in pericolo di vita. L’aggressore si è poi sentito male durante l’interrogatorio con gli agenti della polizia locale ed è quindi stato trasportato in ospedale. (Foto repertorio)

“Oggi è accaduto un episodio che ha scosso tutti noi, un gesto che non appartiene alla magia del Natale che desideriamo condividere con grandi e piccini – scrivono gli organizzatori del villaggio – Vogliamo rassicurare tutti: fortunatamente l’accaduto non ha coinvolto i bambini presenti al Villaggio di Babbo Natale, e il nostro collega non è in pericolo di vita. Il nostro pensiero va a lui, con l’augurio di una pronta guarigione.

Il Natale è un momento di gioia e condivisione, e continueremo a fare del nostro meglio per offrire a tutti un’esperienza serena e sicura. È triste constatare che a volte la bellezza di questi momenti viene oscurata, ma non ci arrenderemo nel creare sorrisi e meraviglia.

Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Restiamo uniti, perché lo spirito del Natale è più forte di ogni difficoltà”.