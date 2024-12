Dal Bari Calcio a ordinanza su movida: il bilancio del centrodestra

Questa mattina, il coordinatore delle opposizioni e consigliere regionale Fabio Romito ha tenuto una conferenza stampa con tutto Il Centrodestra unito per affrontare alcuni temi cruciali per la città.

Annunci

In dettaglio il consigliere Romito ha parlato della necessità di impiegare la Polizia Locale anche in questo periodo di festa, per attività di controllo del territorio e sicurezza urbana, anziché nelle consuete attività sanzionatorie. sul tema Polizia Locale, poi, tutto il centrodestra chiede che vengano rispettate le norme in materia di rotazione. I consiglieri Carrieri e Ciaula, invece, hanno affrontato i temi legati all’ordinanza sindacale per le festività, rubricandola come inadeguata, perché si continui a punire a strascico anziché prevenire e colpire solo chi sbaglia. E poi il tema del Bari calcio rispetto al quale si sono innescate molte polemiche nei passati giorni a causa del mancato intervento del sindaco sul tema multiproprietà e sulla concessione gratuita dello stadio San Nicola. Le opposizioni hanno già chiarito che su questi temi intendono essere da pungono per tutta l’amministrazione.