Il regista Ferzan Ozpetek a Bari, presenterà il suo 15esimo film

Sabato 28 dicembre al Multicinema Galleria di Bari, al termine della proiezione delle 18,10, e all’inizio di quella delle 21, sarà ospite in sala il regista Ferzan Ozpetek, per presentare il suo ultimo film «Diamanti». A dialogare con lui ci sarà il critico cinematografico Giuseppe Grossi. È il quindicesimo film di Ozpetek, con uno straordinario cast corale: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic. Il lungometraggio, con la sceneggiatura dello stesso Ozpetek (scritta insieme a Carlotta Corradi e Elisa Casseri), è in tutte le sale da giovedì 19 dicembre, distribuito da Vision Distribution. La canzone tema del film – «Diamanti» – è interpretata da Giorgia, che ritorna a collaborare con il regista italo-turco a 19 anni di distanza dopo «Gocce di memoria» per «La finestra di fronte».