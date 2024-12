“Speciale feste Natale & Comunità”: gli appuntamenti solidali a Bari

In occasione delle festività natalizie, i servizi offerti dal Comune di Bari in favore delle persone più fragili, in collaborazione con le realtà del privato sociale del territorio di Bari, prevedono un calendario di eventi ricreativi, socializzanti e di svago volti ad allietare i giorni di festa.

In tutte le strutture e le case di accoglienza comunali saranno garantiti pasti sociali (pranzo e cena) per gli ospiti, mentre gli operatori delle Unità di strada saranno impegnati ogni giorno nella distribuzione di coperte, bevande calde e panettone alle persone senza dimora. Preziosa, come ogni anno, la collaborazione con le associazioni di volontariato, le parrocchie e i tanti volontari che si mettono a disposizione dei più vulnerabili anche nei giorni di festa. Non solo cibo: ricco il calendario di appuntamenti di convivialità e svago.

“Dalle tombolate alla musica, dalla cioccolata calda per Santo Stefano alla lotteria della Befana, senza dimenticare doni e film natalizi – commenta l’assessora al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella -: anche quest’anno, insieme ai servizi ordinari e straordinari, faremo in modo che chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità possa vivere l’atmosfera del Natale grazie a momenti di socializzazione e svago, insieme a un pasto caldo nelle giornate di festa. Il mio speciale ringraziamento va a tutti gli operatori e i volontari che saranno impegnati nelle strutture del welfare e per le strade della città”.

Centro polivalente AREA 51:pranzi e cene solidali

Martedì 24 dicembre · Pranzo Pasta con pomodoro, frittata di verdure (con pane), frutta. · Cena Frittelle al baccalà. Risotto ai frutti di mare, hamburger di merluzzo con insalata mista (con pane), frutta e panettone.

Mercoledì 25 dicembre · Pranzo Pettole alla pizzaiola e sgagliozze. Orecchiette alla bolognese, fusi di pollo e patate (con pane), frutta e panettone. · Cena Pasta con zucchine, gratin di patate e funghi e insalata (con pane), frutta.

Giovedì 26 dicembre · Pranzo Risotto zucca e ricotta, straccetti di pollo al curry e insalata mista (con pane), frutta e panettone. · Cena Pasta con tonno e olive nere, bastoncini di pesce e insalata mista (con pane), frutta.

Martedì 31 dicembre · Pranzo Pasta alla norma, polpette di vitello al sugo (con pane), frutta. · Cena Panzerottini, pasta con le rape, baccalà pastellato con patate (con pane), frutta e panettone.

Mercoledì 1° gennaio · Pranzo Tramezzini vari gusti, ragù alla genovese, salsiccia con broccoli e patate (con pane), frutta e panettone. · Cena Risotto con verza, fesa di tacchino e insalata (con pane), frutta.

Lunedì 6 gennaio · Pranzo Rustici, pasta finocchi e gamberetti, insalata di polpo e patate mista (con pane), frutta e panettone. · Cena Pasta alla contadina, insalata di tonno e pomodorini (con pane), frutta.

Prenotazione pasti: dalle ore 9.00 alle 10.30 per il pranzo e dalle ore 13.00 alle 15.30 per la cena.

Centro polivalente AREA 51: momenti di socializzazione e laboratori

· 23 dicembre: “Regali pre-loved: un dono per te” (dalle 16 alle 18)

· 24 dicembre: “Brindisi di Natale” (dalle 19 alle 20) 25 dicembre: Festa di Natale. Pranzo in compagnia, intrattenimento musicale e tombolata

· (dalle 13 alle 18)

· 26 dicembre: Film natalizio e cioccolata calda (dalle 16 alle 18)

· 31 dicembre: “Brindisi di Capodanno” (dalle 19 alle 20)

· 1° gennaio: Festa di Capodanno. Pranzo in compagnia, intrattenimento musicale e giochi da tavola (dalle 13 alle 18)

· 6 gennaio: “Lotteria della befana” (dalle 16 alle 18)

P.I.S. e Unità di strada comunale ‘Care for people’

Già da tempo impegnati in campagne di sensibilizzazione sui temi delle dipendenze e nell’orientamento ai servizi delle persone a più elevato rischio marginalità, il Pronto Intervento Sociale sarà operativo anche nelle giornate di festa 24, 25 e 26 dicembre 2024. Il Pronto intervento sociale (numero verde 800 093470 e telefono 080 8493594) è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.

Il servizio, attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’Asl, il Centro antiviolenza. Il camper dell’unità di strada dell’assessorato al Welfare effettuerà delle soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e negli spazi di maggior aggregazione giovanile. Gli operatori saranno attivi 7 giorni su 7, dalle 18 alle 24, per la distribuzione in favore delle persone senza dimora di coperte, bevande calde e fette di panettoni. L’Unità di Strada “Care for People” continuerà a essere impegnata nelle consuete attività dedicate all’area povertà anche nei giorni di festa.

Comunità di Sant’Egidio

Mercoledì 25 Dicembre

Pranzo di Natale ore 13 presso “Villaggio del Fanciullo”, in piazza Giulio Cesare 13 (l’invito per accedere sarà distribuito nelle mense Caritas della città nei giorni precedenti).

Parrocchie Caritas diocesana

La rete delle parrocchie della Caritas Diocesana assicurerà pranzi e cene alle persone più fragili secondo il calendario di seguito specificato:

PRANZO

· Martedì 24 dicembre Santa Chiara

· Giovedì 26 dicembre Santa Chiara/ San Nicola Carbonara

· Lunedì 6 gennaio 2025 San Pio X / San Carlo Borromeo

CENA

· Giovedì 26 dicembre Villaggio del Fanciullo

· Lunedì 6 gennaio 2025 Missionarie di carità

Azioni in collaborazione con l’associazione In.Con.Tra

· 24 dicembre con gli operatori dell’Unità di Strada, vestiti da Babbo Natale, distribuzione cena e panettoni e regali di Natale alle persone fragili e ai bambini.

· 26 dicembre in serata distribuzione delle caldarroste e tombolata.

· 31 dicembre il Cenone degli abbracci (ore 18) in collaborazione con Comune di Bari e assessorato al Welfare presso Be Pork, in via Quintino Sella 128.

· 1 gennaio il Pranzo degli abbracci (ore 12) presso Be Pork in via Quintino Sella 128 in collaborazione con Comune di Bari e assessorato al Welfare.

· 6 gennaio piccola festa della Befana per le famiglie in mattinata e la sera distribuzione calze della Befana alle persone senza fissa dimora.

Inoltre il foodtruck (cucina mobile) sarà presente presso la stazione centrale per somministrazione pasti.

Prosegue infine l’apertura del minimarket sociale nella sede del San Paolo, con servizi a domicilio per persone disabili e anziani anche durante le festività.