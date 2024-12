Bari, accoltellamento in piazza Umberto: convalidato arresto

Stamattina convalidato dal GIP del Tribunale di Bari l’arresto di ieri sera operato dalla Polizia Locale per l’accoltellamento in piazza Umberto. Il soggetto è in misura cautelare ai domiciliari in attesa del Giudizio. Confermata ipotesi di reato di tentato omicidio oltre al porto abusivo dell’arma costituita da un coltello a serramanico.

Il 25enne ferito sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale. Tanti i messaggi di solidarietà e di ringraziamento per quello che il 25enne ha fatto in difesa dei bambini in fila.