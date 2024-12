Bari, il maltempo non rovina la Vigilia dei baresi

Nonostante il cattivo tempo, i baresi non hanno rinunciato alla tradizionale Vigilia. Le strade dello shopping e i locali si sono riempiti di migliaia di persone, soprattutto giovani. Vigilia salva, nonostante prima la pioggia poi il freddo tagliente. Dopo mezzogiorno le strade del centro si sono animate di ragazzi. E non solo. Parola d’ordine: festeggiare il Natale ormai alle porte.

E così i bar del centro hanno servito aperitivi. Perché come tradizione vuole, a Bari il pranzo deve essere “leggero” per farsi trovare pronti per il grande cenone serale. Tradizione rispettata quindi. Così come quella di ignorare l’ordinanza antibotti. Già nel primo pomeriggio agli angoli del quartiere libertà sono partiti i primi “botti” in barba alla legge. Come ogni anno. La ‘stupidità proseguirà sino a oltre la mezzanotte. Lo sanno bene vigili del fuoco che saranno impegnati per tutta la notte. Come da tradizione.