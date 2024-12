Il cambiamento climatico fa invecchiare gli esseri umani

Non solo le ondate di caldo alimentate dai cambiamenti climatici possono portare a colpi di calore, collasso circolatorio e aggravamento delle malattie esistenti: ricercatori statunitensi hanno trovato prove che le temperature estreme accelerano anche l’invecchiamento biologico. “È noto che il caldo mette a dura prova cuore e reni e rallenta le capacità cognitive. Ma il caldo estremo può anche avere effetti che sono, almeno inizialmente, invisibili”, ha scritto l’autrice di “Nature” Heidi Ledford. “Le conseguenze fisiche potrebbero non manifestarsi immediatamente come conseguenze visibili sulla salute, ma possono influenzare il nostro corpo a livello cellulare e molecolare”, aggiunge il coautore dello studio Eun Young Choi della University of Southern California a Los Angeles. Gli scienziati statunitensi hanno ora analizzato “l’orologio epigenetico” di 3.800 persone di età pari o superiore a 56 anni.

Hanno poi confrontato questi dati con le mappe della temperatura degli Stati Uniti e hanno cercato correlazioni tra lo stato dei marcatori molecolari e il numero di giorni caldi. “Sono stati confrontati i giorni in cui l’indice di calore nel luogo in cui si trovava il partecipante superava i 26,7 gradi Celsius o i 32,2 gradi Celsius”. Si è scoperto che le persone che vivevano in una regione molto calda apparivano “più vecchie” a causa delle loro caratteristiche epigenetiche rispetto alle persone che non avevano sperimentato queste esperienze di caldo. Quando misurato, ogni aumento del 10% nelle giornate calde ha aumentato l’età molecolare dei partecipanti di circa un mese. “Si tratta di un risultato notevole”, ha affermato l’epidemiologa ambientale danese Rina So dell’Università di Copenaghen. Per la prima volta, per un’indagine del genere sarebbero stati utilizzati marcatori biologici del sangue invece di collegare semplicemente morti o malattie alle influenze climatiche.