Il presepe nel Santuario della Consolazione: ci sono 40 figuranti

Saranno oltre 40 i figuranti che, giovedì 26 dicembre, dalle 17.30, trasformeranno il Santuario della Consolazione di Deliceto in una piccola Betlemme, dando vita anche quest’anno a una spettacolare edizione del Presepe Vivente. Nella Grotta del Beato Felice da Corsano, scavata proprio sotto l’antico convento, ci sarà la capanna del bambino Gesù, con la Sacra Famiglia, il bue e l’asinello. Saranno molte le scene ricostruite, con le diverse botteghe, la taverna, le sarte, gli artigiani, i pastori, le massaie e tanto altro ancora. Per l’occasione, saranno i viali alberati del Santuario a ospitare anche i mercatini di Natale. Il 25 dicembre, alle 20.30, la Chiesa del Santissimo Salvatore accoglierà il concerto dei 12 elementi del The Bronx Gospel Choir, una formazione che nel periodo natalizio terrà pochissime date in Italia e, tra queste, oltre a Deliceto, il gruppo ha in agenda i concerti al Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma e nel Teatro di Ravenna. A Deliceto, si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo che è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del NextGenerationEu.

Annunci

NATALE CON LA VESPA. Martedì 24 dicembre, Babbo Natale e gli Elfi arriveranno in Vespa nel Piazzale Belvedere. Il “Natale Vespa Village”, a cura del Vespa Club di Deliceto, aprirà i battenti alle 9.30. Il più famoso veicolo motorizzato su due ruote della storia farà bella mostra di sé, con una bella parata di esemplari. Alle 11.15 è previsto lo spettacolo “Lorelfo e il Natale salvato”. Alle 12.30, Babbo Natale in Vespa e i suoi elfi consegneranno i regali ai bambini.