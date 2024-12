Squalo elefante sulla riva della costa croata: lungo 8 metri

Grande emozione per un’enorme creatura marina: nel Golfo del Quarnero, sull’Adriatico croato, a circa 200 metri dalla baia è apparso uno squalo elefante, che ha nuotato per minuti sulla superficie del mare ed è stato fotografato e filmato da numerosi testimoni. Ora la facoltà di scienze di Pola ha visionato il materiale e ha confermato che la pinna è inconfondibile, si trattava di un Cetorhinus maximus.

Annunci

Nelle immagini immortalate da una barca si può vedere chiaramente come lo squalo elefante si muova molto lentamente. L’avvistamento è estremamente raro e quindi una felice coincidenza, riferisce la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon presso UK. Sebbene gli avvistamenti di squali elefante non siano rari, si sa scientificamente poco sui giganti del mare, compreso il motivo per cui alcuni squali si muovono da soli, mentre altri vivono in gruppi di 100 o più. Gli squali elefante non sono considerati pericolosi per l’uomo: non mangiano né nuotatori né subacquei, né si sentono rapidamente minacciati o reagiscono in modo aggressivo alle barche e ai nuotatori, conclude l’esperta.

foto repertorio