Bari, nuovo codice della strada: altre due patenti ritirate

Controlli anche ieri sera e stanotte sulle strade della città da parte della polizia locale.

Tre incidenti stradali rilevati, per fortuna con ferite lievi; una patente falsa polacca ritirata a cittadino di nazionalità georgiana alla guida di auto italiana (soggetto denunciato all’autorità giudiziaria).

Controlli sull’applicazione delle nuove norme di modifica al codice della strada, con 2 patenti ritirate per uso cellulare alla guida. Contestata pure una guida in stato di ebbrezza.