‘Mamma, ho perso l’aereo’: è l film di Natale più ricercato in Puglia

Oggi è Natale e tutti sappiamo cosa significa: film Natalizi! Secondo Google, le ricerche per il termine “film di Natale” e le sue varianti raggiungono ben 88.000 ricerche mensili in Italia. Bonusfinder Italia ha deciso di approfondire questo tema per scoprire quali sono i titoli natalizi più amati nel nostro Paese.

Per farlo sono stati selezionati i 70 film di Natale più popolari di sempre secondo IMDb, e analizzato i volumi di ricerca su Google e il totale dei voti presi su IMDb per ciascun titolo, così da scoprire qual è il film natalizio preferito dagli italiani.

Al primo posto tra i film più ricercati nella regione Puglia troviamo Mamma, ho perso l’aereo, con un volume di ricerca di 5.000. Seguono a pari merito, con lo stesso livello di interesse, Nightmare Before Christmas, Edward Mani di Forbice, Last Christmas, Gremlins, Polar Express, The Holdovers e Una poltrona per due. Chiudono la top 10 Jack Frost e Batman – Il ritorno, entrambi con 500 ricerche mensili.