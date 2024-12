Scontro auto- ambulanza nel Foggiano, un morto

È di un morto ed un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale 30 tra San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. Per cause in corso di accertamento, un’Audi si è scontrata con un’ambulanza che stava portando in ospedale, a San Severo, una donna ferita in casa dall’esplosione di un petardo. Nel violento impatto è deceduto il passeggero dell’auto, un cittadino bulgaro. Ferito, in modo lieve, il conducente del mezzo, anche lui bulgaro. I quattro operatori a bordo dell’ambulanza – due infermieri e due operatori sanitari – hanno riportato un forte spavento. Ne dà notizia l’Ansa.