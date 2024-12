Un nuovo palazzetto e spazi verdi, le letterine dal Municipio 5

(di Francesca Emilio) Un nuovo palazzetto per lo sport, spazi verdi e di aggregazione, ma anche stop alla costruzione di palazzi e più considerazione da parte del Comune. Sono solo alcune delle richieste che associazioni e cittadini del Municipio 5 hanno effettuato, simbolicamente, a Babbo Natale nella speranza che “avvenga il miracolo”.

“Caro Babbo Natale – scrivono le associazioni di quartiere – vorremmo più spazi al chiuso per lo sport, magari un nuovo palazzetto con intorno un grande parco dedicato agli sport e alla cultura. Siamo tanti, uno solo non ci basta ed è inoltre messo abbastanza male. Ma siamo in attesa dei lavori e siamo fiduciosi, ci stiamo mettendo tutto l’impegno per rendere bello uno spazio che fino a pochi anni fa era nel degrado, ma mettici anche il tuo zampino, per favore. Sicuramente, bambini, ragazzi e adulti, hanno bisogno di uno spazio in più per lo sport al chiuso. Tanti piccoli residenti sono costretti spesso ad andare più lontano perché avendo un unico palazzetto siamo costretti a dichiarare sold out prima del tempo, negando il diritto di fare sport nel proprio quartiere a tanti, non è giusto”, concludono. Parole a cui fanno eco quelle dei cittadini.

“Caro Babbo Natale – scrive un commerciante – per il nostro territorio vorrei maggiore considerazione. Vorrei che il Comune di Bari decida di darci importanza, in particolar modo quello palesino, spesso messo in secondo piano. Vorrei che finalmente si possa vivere e incentivare il commercio rendendo le strade più accoglienti e decorose, più accessibili ai diversamente abili che purtroppo sono imprigionati in questo territorio. Sarebbe bello vedere tanto altro verde invece di vedere crescere palazzi e cemento. Sarebbe bello vedere la riapertura di tante attività commerciali che purtroppo oggi continuano ad abbassare le saracinesche. Vorrei un territorio più attrattivo, non solo per chi ci vive, ma soprattutto per chi sceglie di trascorrere qui le proprie vacanze, soprattutto in estate. E infine, vorrei che si valorizzasse in maniera seria il mare, per noi è importante. Il nostro territorio è in stato di abbandono, alcune strade sono cimiteri”, ha concluso.

“Caro Babbo Natale – ha detto infine un piccolo cittadino, 16enne – vorrei meno palazzi, più spazi verdi e di aggregazione e magari una nuova scuola superiore o un cinema con un teatro e una biblioteca, anche per studiare, se proprio dobbiamo avere nuovi palazzi che siano almeno qualcosa di utile perché qui dei miei amici non ci vuole stare mai nessuno, non si può fare nulla, o andare nei pub o stare nelle piazze vuote con le giostrine per i piccoli spesso distrutte, meritiamo qualcosa in più di questo”, ha concluso.