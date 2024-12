Bari, entrano in azione gli “operatori di quartiere”

Gli operatori di quartiere, istituiti da Amiu Puglia, così come previsto nel programma dell’Amministrazione comunale, sono entrati in attività in questi giorni, dedicandosi – in questa prima fase – ai quartieri Murat, Madonnella, Libertà e al territorio del IV Municipio.

Si tratta di una nuova figura che rappresenta una professionalità a supporto dei servizi e che, in questa prima fase, si sta concentrando in alcune zone particolarmente frequentate della città. Riconoscibile da un gilet arancione dedicato, si occupa di svuotare i cestini extra e interviene per le piccole emergenze legate all’abbandono, anche nelle zone servite da porta a porta dove capita che ci siano sacchetti fuori dalle pattumelle.

Questa è una fase sperimentale, per la valutazione dell’efficacia prima dell’estensione nell’intera città di Bari. È stato concepito come una sorta di facilitatore nella comunicazione tra la cittadinanza e l’azienda, cui affidare interventi che garantiscano una maggiore igiene urbana.