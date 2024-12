Bari, inizia oggi “1 Natale tutto per te” tra musica e giocolieri

Offrire a tutti i baresi la possibilità di esercitare il loro diritto alla cultura in tutti i quartieri, anche i più periferici. Da questa idea nasce la prima edizione della rassegna “1 Natale tutto per te”, il cartellone di appuntamenti natalizi dedicato alle famiglie e ai più piccoli promosso dal Municipio I. La rassegna, promette Palazzo di Città, “trasformerà Bari in un palcoscenico a cielo aperto”, con eventi natalizi gratuiti all’insegna della magia del circo, del teatro di strada e della musica che animeranno le piazze e i parchi, dei quartieri Libertà, Madonnella, Sant’Anna, Japigia, San Nicola e Torre a Mare. .

Si parte oggi 26 dicembre dal quartiere Libertà con “Live Gravity” di e con Michele Diana, uno spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie. Il 28 dicembre doppio appuntamento nel quartiere Madonnella: la mattina s’inizia con CircoBus, animazione-laboratorio circense per bambini e a seguire c’è “Crazy puzzle” , uno spettacolo componibile di giocoleria. Nel pomeriggio Giulio Lanzafame presenta “Tra le scatole” uno spettacolo di circo e musica; a seguire “Fakiro Nirname-uno spettacolo di fuoco, vetri e chiodi” che narra la fiaba di un principe indiano. La serata si chiude con “Chest” (Duo Almond, con Selvaggia Messapesa e Giulio Lanzafame), due attori del circo, un acrobata aerea e un clown giocoliere equilibrista.

Il 29 dicembre “1 Natale tutto per te” arriva a Sant’Anna con un nuovo appuntamento del laboratorio circense di Circobus per esplorare il circo attraverso il gioco, a seguire un’altra performance di “Live Gravity”. Il 4 gennaio nel quartiere Libertà a Parco Maugeri s’inizia la mattina, alle 10,30, con il laboratorio circense per bambini CircoBus a seguire lo spettacolo “Duo Yun&Yang”. Nel pomeriggio in piazza del Redentore, dalle 17,30, Pachamama propone “Cabaret Cicense”, uno spettacolo di arte circense.

Il 5 gennaio la magia di “1 Natale per tutti” arriva a Japigia, dalle 10,30, il parco Troisi diventa il palcoscenico di “Circobus” il laboratorio di circo ludico educativo pensato per bambini e ragazzi. Subito dopo, Mr. Big! Circus Cabaret porta il suo cabaret circense. Quasi in contemporanea, alle 11, Viale Japigia ospita il ConTurBand, una marching band di 15 musicisti. Nel pomeriggio, alle 17,30, si ritorna a Parco Troisi per il MagdaCabaret di MagdaClan Circo, una performance dinamica che mescola numeri circensi a momenti di poesia visiva ed emotiva. La magia del Natale continua il 6 gennaio nel quartiere San Nicola in piazza Federico II, alle 11, The Good Ole Boys, una rock’n’roll band con un repertorio che spazia dagli anni ‘50 e ‘60. A Torre a Mare, in piazza della Torre, alle 17,30, va in scena “Cuore Matto-spettacolo in aria!”, uno spettacolo di circo e teatro. A seguire, il Fakiro Nirname porta il suo spettacolo di fuoco, vetri e chiodi, ispirato alla tradizione indiana.