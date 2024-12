Bari, ora è crisi: al ‘Renzo Barbera’ vince il Palermo 1-0

Dopo la sconfitta interna contro il SudTirol, il Bari subisce un altro stop. Al ‘Renzo Barbera’ di Palermo, si impone la formazione di Dionisi grazie ad una rete di Le Douaron nel primo tempo. Per i galletti ora è crisi.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai rosanero, mister Moreno Longo ha tutti gli effettivi a disposizione dopo i rientri di Favilli e Tripaldelli. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-1-1: fuori una punta (Novakovich) dentro un centrocampista (Lella). Sulla fascia destra Favasuli viene preferito ad Oliveri. Ancora panchina per Sibilli.

Nel Palermo, il tecnico Alessio Dionisi, deve fare a meno di Gomis, Blin, Peda e Di Bartolo. L’ex allenattore del Sassuolo schiera i suoi con il modulo 4-3-3: torna titolare Diakitè, chance dal primo minuto per Brunori.

LA PARTITA:

Primo tempo equilibrato con il Palermo vicino al gol già al minuto 4 con Brunori che colpisce la traversa dopo un disimpegno errato di Falletti. Bari pericoloso con Favasuli al minuto 10, ma Desplanches dice di ‘no’. Radunovic protagonista al minuto 18 con un grande intervento su conclusione insidiosa di Di Francesco. La formazione di Dionisi trova la rete al minuto 41 con Le Douaron che risolve in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa il gioco risulta molto spezzettato e la squadra di Longo va vicina alla rete con Mantovani che costringe Desplanches al grande intervento. Ci provano ancora i galletti al minuto 37 con Novakovich che spreca a pochi passi dalla porta rosanero, trovando una deviazione in angolo. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Sozza: Palermo Bari edizione 2024/25 è storia: allo stadio “Renzo Barbera” termina 1- 0.

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 41′ Le Douaron

Angoli: 2 – 12

Ammoniti: Brunori, Segre, Maita, Pucino, Nedelcearu

Espulsi: nessuna

Tiri in porta: 6 – 6

Possesso palla: 36% 64%

Spettatori: Totale biglietti: 5.584, Ospiti: 0, Abbonamenti: 13.680, Totale titoli emessi: 19.264

FORMAZIONI INIZIALI:

PALERMO: Desplanches, Baniya, Segre, Brunori (c), Ranocchia, Di Francesco, Le Douaron, Diakitè, Verre, Ceccaroni, Nikolaou

Panchina: Nespola, Sirigu, Lund, Gomes, Insigne, Vasic, Nedelcearu, Appuah, Henry, Buttaro, Saric

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli, Maita, Benali, Lella, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Matino, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Manzari, Sibilli, Simic, Obaretin, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Fabiano Preti della sezione di Mantova e Alex Cavallina della sezione di Parma. Quarto ufficiale: Enrico Gemelli della sezione di Messina. VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).

(Foto ssc Bari)